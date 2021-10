Speciale difesa: Polonia, premier, lo stato di emergenza a confine con Bielorussia era necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza attivato dalla Polonia al confine con la Bielorussia era necessario. Lo ha dichiarato il premier Mateusz Morawiecki, presente al vertice Ue-Balcani occidentali in corso in Slovenia. “Abbiamo il pieno sostegno contro questa guerra ibrida, questa tempesta migratoria generata in modo artificioso da Aleksandr Lukashenko, dal suo regime”, ha dichiarato il premier. “Le nostre iniziative di difesa sono necessarie” per impedire “tutti i tentativi di attirare migranti da Iraq, Libia, Marocco, Egitto e altri Paesi” in un meccanismo “che vuole condurre al caos in Ue, a una crisi migratoria”, ha continuato Morawiecki. A suo dire il sostegno non è rivolto solamente alla Polonia, ma anche a Lituania e Lettonia, alle prese con simili tentativi. (Seb)