Speciale difesa: Michel, rafforzare nostra cooperazione in difesa, ma Nato è pilastro

- Bisogna rafforzare la nostra cooperazione sulla difesa a livello europeo, ma la Nato è un pilastro importante per la sicurezza europea e mondiale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, arrivando al Consiglio informale Ue-Balcani occidentali a Brdo, in Slovenia. "Avremo una importante cena informale che sarà l'occasione per affrontare il ruolo dell'Ue sul piano internazionale, soprattutto dopo i recenti sviluppi in Afghanistan e nell'Indo Pacifico, e le nostre relazioni con la Cina", ha detto. "Siamo totalmente impegnati per un approccio multilaterale e siamo convinti della necessità di partner e alleati forti, e per questo consideriamo la Nato la pietra angolare della nostra sicurezza. Allo stesso tempo, sappiamo che è importante capire come possiamo agire in modo più autonomo, in linea con le nostre alleanze", ha aggiunto. "Un altro punto importante la dichiarazione Ue-Nato, lavoreremo su questo, e lo scambio di vedute sarà l'occasione di chiarire come vogliamo cooperare a livello Ue e vogliamo coordinarci con i partner e gli alleati", ha proseguito. (Beb)