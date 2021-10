© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero militare è precipitato durante un'esercitazione notturna nella regione di Hamma, nel governatorato di Gabes, nel sud della Tunisia, provocando la morte di tre militari che si trovavano a bordo. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa nazionale, Mohamed Zekri, in dichiarazione alla stampa, affermando che verrà inviato un comitato tecnico per determinare le cause dell'accaduto. (Tut)