Speciale difesa: Mali, governo convoca l'ambasciatore francese dopo dichiarazioni di Macron

- Per Macron, quanto detto dal premier all'Onu "è inaccettabile. È un peccato. E questo disonora quello che non è nemmeno un governo", ha aggiunto. Le dichiarazioni del presidente francese, rilasciate a margine della chiusura dell'evento "Africa 2020" tenuto all'Eliseo, seguono quelle della ministra della Difesa, Florence Parly, che ha contestato le dichiarazioni del premier Maiga definendole a sua volta "inaccettabili" e "indecenti" e ha condannato le indiscrezioni di stampa secondo cui il governo di Bamako sarebbe sul punto di stringere un accordo con il gruppo paramilitare russo Wagner. Se così fosse, ha aggiunto, il Mali "si isolerebbe dal resto della comunità internazionale" in quello che sarebbe uno "strano modo di rafforzare" la propria sovranità. Prendendo una simile decisione Bamako creerebbe una "grave incompatibilità" con il sostegno della comunità internazionale, ha aggiunto Parly, sottolineando che il "ricorso a dei mercenari" non può coabitare con questa realtà. Parly è rientrata da poco da un tour in Niger e Mali durante il quale ha discusso con le autorità locali proprio questa questione, nel tentativo di riaffermare l'impegno francese e risolvere le tensioni con Bamako. (Res)