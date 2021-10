Speciale difesa: media, Hamas lavora su scambio prigionieri e avverte su “esplosività” Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del movimento palestinese Hamas ha rinnovato gli sforzi per uno scambio di prigionieri con Israele mediato dall'Egitto durante un incontro al Cairo nei giorni scorsi. E’ quanto rivela un editoriale del quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, secondo cui la delegazione di Hamas ha avvertito che le "continue violazioni e i crimini israeliani" a Gerusalemme potrebbero far esplodere di nuovo la situazione, come accaduto a maggio scorso con l'operazione The Guardian of The Walls. La delegazione del movimento palestinese Hamas, guidata dal capo dell’ufficio politico Ismail Haniyeh, ha discusso di questi temi durante l'incontro di ieri con il capo dell'intelligence egiziano, generale Abbas Kamel. Al centro dei colloqui, anche la questione dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane in detenzione amministrativa. Hamas, che lamenta la mancanza di progressi sullo scambio di prigionieri, detiene ancora i cittadini israeliani Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, e i corpi dei soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf), il sergente Oron Shaul e il tenente Hadar Goldin, come riporta il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post". Leah Goldin, la madre di Hadar Goldin, mercoledì ha attaccato il primo ministro israeliano Naftali Bennett, denunciando che il primo ministro "tiene le foto dei prigionieri dietro di sé, ma non fa nulla". (Res)