Montagna: arriva in Abruzzo lo strumento per il controllo distacco valanghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta arriva in Abruzzo il sistema di distacco controllato delle valanghe attraverso cariche esplosive, una pratica consolidata sull'arco alpino che non era mai stata adottata nell'Appennino. Grazie a un accordo con il soccorso alpino della Val d'Aosta, l'innovativo strumento "Sniper Helibox", progettato e sviluppato con il preciso intento di rispondere alle necessità di chi opera nell'ambiente montano, sarà disponibile in Abruzzo già dalle prossime settimane in vista della stagione invernale, a disposizione anche delle altre regioni dell'area appenninica centrale. "È un risultato straordinario che punta alla prevenzione", ha commentato l'assessore regionale alle Aree interne Guido Liris, che stamattina ha presieduto il Tavolo della montagna, composto da Prefettura, questura, forze dell'ordine, alpini, Club alpino italiano, Soccorso alpino e speleologico regionale, Guide alpine e Protezione civile regionale, Collegio regionale Guide Alpine, Università dell'Aquila. "Per la prima volta in Abruzzo e nel centro Italia uno strumento che consente non solo di aumentare la sicurezza in montagna, ma anche di ridurre i disagi connessi alla neve come ad esempio quelli legati alla viabilità, considerando che spesso si è costretti a chiudere le strade con paesi che risultano difficilmente raggiungibili o addirittura restano isolati per il pericolo valanga". (segue) (Gru)