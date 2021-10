© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 7 ottobre, alle 11, la commissione Agricoltura della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti della Consulta dei "Distretti del cibo", in merito alla transizione del sistema agroalimentare verso obiettivi di sviluppo sostenibile. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)