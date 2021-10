Libano: primo ministro Miqati lavora a riforme energetiche di medio-lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, sta lavorando a riforme di medio-lungo periodo per affrontare la crisi energetica che affligge il Paese. Lo rivela oggi il quotidiano libanese "Al Liwa", citando fonti politiche libanesi, secondo cui il piano a breve termine mira ad aumentare le ore giornaliere di energia elettrica di 8-10 ore, nel giro di qualche settimana. Le riforme a cui lavorerà il capo dell’esecutivo rientrano nel quadro dei recenti accordi tra i ministri dell'Energia di Libano, Siria, Giordania ed Egitto. Per fare questo, "Miqati sta pianificando di accelerare l'importazione di gas dall'Egitto destinato alla centrale elettrica di Deir Ammar", secondo le fonti. Il primo ministro starebbe inoltre lavorando per aumentare la produzione dell'impianto e per assicurare l'importazione di carburante dall'Egitto, così da rimettere in funzione anche le centrali elettriche di Zouk e al-Zahrani. (segue) (Res)