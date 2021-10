Libano: primo ministro Miqati lavora a riforme energetiche di medio-lungo termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste indiscrezioni trovano conferma nelle dichiarazioni rilasciate ieri, 5 ottobre, dal ministro del Petrolio e delle Energie rinnovabili dell'Egitto, Tareq el Molla, al termine del suo incontro con l'omologo libanese Walid Fayyad. Il ministro egiziano ha spiegato che le procedure necessarie per portare il gas naturale egiziano in Libano saranno completate nelle prossime settimane. I colloqui hanno riguardato l'elaborazione di una road-map per l'approvvigionamento di gas egiziano, incentrata sugli aspetti tecnici e commerciali, sul meccanismo di trasferimento, e sui prossimi incontri per il completamento delle procedure e il coordinamento con gli altri Paesi coinvolti, ovvero Giordania e Siria. Fayyad ha annunciato di aver discusso con El Molla della possibilità di fornire ulteriori quantitativi di gas, sia a breve che a lungo termine. La proposta fa parte di uno sforzo coordinato dagli Stati Uniti con Egitto e Giordania per aiutare ad alleviare la crisi elettrica del Libano fornendo gas naturale attraverso l'Arab Gas Pipeline, che va dalla penisola egiziana del Sinai alla Giordania, alla Siria e al Libano. (Res)