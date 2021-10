Imprese: Fincantieri e Msc avviano costruzione della nave da crociera di lusso Explora II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Castellammare di Stabia il taglio della lamiera di Explora II, la seconda di quattro navi da crociera di lusso di nuova concezione che Fincantieri sta costruendo per Explora Journeys, nuovo brand di lusso di Msc Cruises. Stando al relativo comunicato stampa, l’ordine per questa classe di navi, annunciato nel 2018, ha un valore complessivo di oltre due miliardi di euro. Explora I è in costruzione a Monfalcone, mentre Explora II sarà realizzata a Sestri Ponente, con consegne previste rispettivamente nel 2023 e 2024. Erano presenti, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc, Michael Ungerer, amministratore delegato di Explora Journeys, e Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione Navi mercantili di Fincantieri. Le unità avranno una stazza lorda di circa 64 mila tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili. Con 461 suite, saranno caratterizzate da un design altamente innovativo, anche sotto il profilo del comfort e del relax dei passeggeri. Con queste quattro unità, la partnership tra Fincantieri e Msc Cruises ha raggiunto, ad oggi, otto navi: Msc Seaside e Msc Seaview, consegnate nel 2017 e nel 2018, e le due navi classe Seaside Evo. La prima, Msc Seashore, consegnata a luglio, mentre la sua gemella, Msc Seascape, entrerà in servizio l’anno prossimo. (Com)