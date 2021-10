Clima: Parisi, la politica è in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante mettere al centro della nostra attenzione il fatto che il clima sta cambiando. Siamo in una situazione di grandissima incertezza sul futuro, anzi di certezze, ma molto negative". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24, Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. "La mia impressione - ha proseguito - è che la politica sia un pochettino in ritardo su ciò che deve essere fatto. Il problema è che la situazione sta peggiorando e ci vuole tempo perché le cattive notizie siano metabolizzate. Abbiamo visto quello che è successo con la pandemia: molto spesso le misure di contenimento che servivano sono state prese in ritardo, in questi casi bisogna convincersi velocemente. È stato un problema di ritardo non italiano, ma di tutti i Paesi occidentali. È proprio dell’animo umano: se uno deve prendere una misura dolorosa tende a ritardarla il più possibile". Sul fronte climatico "c’è lo stesso motivo psicologico di aspettare a prendere misure finché non se ne può più fare a meno".(Rin)