Nadef: senatori FI, obiettivo è estensione superbonus e sostenibilità sociale

- "Rafforzare i dati economici in miglioramento e recuperare i ritardi accumulati senza gravare su imprese e famiglie. È con questo obiettivo che in commissione Ambiente al Senato abbiamo espresso il nostro parere sulla nota di aggiornamento al Def, perché gli investimenti pubblici siano veramente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Agenda 2030". Lo dichiarano i componenti della commissione Ambiente del Senato di Forza Italia, Alessandra Gallone, Urania Papatheu, Fulvia Caligiuri, Alfredo Messi. "Proprio per questo per Forza Italia è dirimente, in particolare, non solo la proroga del Superbonus 110 per cento, ma anche la sua estensione a tutte le unità immobiliari - aggiungono -. Il successo di questa misura si sta rivelando un volano per il settore edilizio che è un motore decisivo per la ripartenza economica. Sul fronte della transizione energetica, è poi per noi essenziale che il governo valuti ogni singolo intervento non solo in termini finanziari, ma anche di sostenibilità sociale. Famiglie e imprese non devono in alcun modo essere penalizzate da un processo di transizione che è ineludibile. Siamo certi che il governo intenda agire coerentemente in questa direzione, dando e non prendendo soldi dagli italiani. E soprattutto senza far ricadere sulle loro tasche processi di sviluppo non più rinviabili. Questo è il senso della sostenibilità". (com)