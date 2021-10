I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: governo convoca l'ambasciatore francese dopo dichiarazioni di Macron - Il ministero degli Esteri del Mali ha convocato l'ambasciatore francese a Bamako per protestare contro i commenti critici del presidente francese Emmanuel Macron sul fatto che il governo di transizione sia dominato dai militari. "Il ministro (Tiebilé Dramé) ha invitato le autorità francesi a mostrare moderazione, evitando giudizi di valore", ha affermato il ministero degli Esteri maliano in una nota, aggiungendo di aver convocato l'ambasciatore francese per informarlo dell'indignazione e della disapprovazione delle autorità di Bamako. Martedì scorso il presidente Macron ha accusato le autorità militari del Mali di aver abbandonato le proprie responsabilità, aggiungendo che non è compito dell'esercito francese sostituire quello che ha descritto come il "non lavoro" delle autorità del Mali, rispondendo così alle dichiarazioni polemiche rilasciate all'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal primo ministro ad interim del Mali, Choguel Maiga, aveva a sua volta accusato la Francia di aver "abbandonato" il Paese "a metà dell'opera" dopo la decisione di ridurre le sue truppe nel Paese. "Ricordo che il primo ministro maliano è figlio di due colpi di Stato, se posso permettermi. Visto che c'è stato un golpe nell'agosto del 2020 e un golpe nel golpe (a maggio di quest'anno, ndr.). Quindi la legittimità dell'attuale governo è democraticamente pari a zero", ha detto Macron ai microfoni di "Rfi". (segue) (Res)