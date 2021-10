I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: Msf condanna uccisione di una sua dipendente nello Stato di Zamfara - L'organizzazione non governativa Medici senza frontiere (Msf) ha condannato l'uccisione di una sua dipendente nello Stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria. La donna, un'infermiera di nome Hassan Muhammad, stava tornando al suo posto di lavoro sabato scorso quando uomini armati hanno aperto il fuoco sul veicolo pubblico su cui viaggiava. L'Ong in una nota si è detta "scioccata e rattristata" dalla morte dell'infermiera 37enne che lavorava nella città di Shinkafi, dove il suo team gestisce una struttura presso l'ospedale locale. I media locali riferiscono che anche altre due persone, il conducente del veicolo e un passeggero, sono state uccise nell'attacco. Shinkafi è una delle zone più colpite dagli attentati nello Stato di Zamfara, che negli ultimi mesi ha conosciuto un'ondata di violenza alimentata da bande armate in cerca di riscatto che effettuano rapimenti di massa di studenti dalle scuole e attaccano villaggi e persone che viaggiano sulle strade. Le autorità hanno recentemente interrotto le comunicazioni telefoniche nello Stato per consentire alle forze di sicurezza di contrastare le bande armate. (segue) (Res)