I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camerun: spari ad un comizio a Bamenda, premier Ngute illeso - Il primo ministro camerunese Dion Ngute è stato costretto ad interrompere un suo discorso pubblico durante una visita alla capitale della regione anglofona del Nordovest, Bamenda, a causa di una raffica di colpi di mitra esplosi da una montagna vicina. Lo riferiscono i media locali, che mostrano un video in cui compare Ngute che si interrompe a metà del discorso mentre la folla si gira e fugge in seguito alle scariche di mitra. In altri video si vede un uomo con indosso un giubbotto antiproiettile proteggere il premier mentre viene scortato via dalle forze di sicurezza. Nessun commento è finora giunto dall'ufficio del primo ministro, tuttavia fonti del governatore del Nordovest riferiscono che Ngute è rimasto illeso. Non è chiaro chi sia il responsabile, ma l'episodio sottolinea l'insicurezza che affligge le due regioni anglofone del Camerun da quando gli insorti indipendentisti - che combattono per formare lo Stato separatista di Ambazonia - hanno imbracciato le armi contro i militari nel 2017. Secondo diverse denunce delle organizzazioni internazionali, entrambe le parti hanno commesso atrocità in un conflitto che ha ucciso oltre 3 mila persone e costretto centinaia di migliaia a fuggire dalle loro case. La scorsa settimana l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) ha dichiarato di essere stato obbligato ad interrompere le sue attività a causa di un blocco imposto in entrambe le regioni da un gruppo armato non statale che vieta qualsiasi movimento, lavoro o attività sociale tra il 15 settembre e l'11 ottobre. (segue) (Res)