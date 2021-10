I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: Cabo Delgado, Sadc approva estensione missione antijihadista fino al gennaio 2022 - La Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (Sadc) ha deciso di prorogare fino al gennaio 2022 la presenza di truppe regionali che combattono gli insorti nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Lo ha annunciato il presidente mozambicano Filipe Nyusi al termine di un vertice straordinario dell'organizzazione convocato ieri per valutare l'operato delle truppe regionali schierate nel luglio scorso. Il vertice, promosso dal Sudafrica che detiene la presidenza di turno dell'organizzazione e che ha visto la partecipazione dei capi di Stato e di governo di Mozambico, Namibia e Botswana - ha deciso di prorogare la scadenza della missione, inizialmente prevista fino al 15 ottobre. Prima di decidere di prorogare la scadenza, il vertice ha analizzato lo stato di avanzamento della missione e ha analizzato il rapporto presentato dal neoeletto segretario generale della Sadc, Elias Magosi, che ha definito" un successo" l'azione del blocco regionale in Mozambico. "Si tratta di un lavoro encomiabile delle forze Sadc sul campo. Purtroppo la missione ha perso tre soldati, uno della Repubblica del Botswana e due della Repubblica Unita della Tanzania, che le loro anime riposino in pace e condoglianze alle loro famiglie", ha detto il funzionario, aggiungendo che solo una vittima si è verificata in azioni di combattimento, in particolare lo scorso 25 settembre, quando le forze della Sadc hanno preso d'assalto una base degli insorti a Nangade, dove è stato ucciso un leader religioso dei terroristi. (Res)