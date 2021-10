© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: forze di sicurezza fanno irruzione nell'emittente televisiva islamista "Zaytouna" - Le forze di sicurezza tunisine, accompagnate da membri dell'Alta autorità indipendente per le comunicazioni audiovisive (Haica) hanno fatto irruzione questa mattina nella sede dell'emittente televisiva "Zaytouna Tv", a Tunisi, distruggendo "le sue attrezzature". Lo ha reso noto l'emittente sulla sua pagina Facebook. L'emittente, vicina al partito islamico Ennahda, si oppone alle decisioni del presidente Kais Saied e critica le misure annunciato il 25 luglio scorso dal capo dello Stato, ospitando continuamente attivisti, politici, analisti per denunciare quello che definiscono un "colpo di Stato". La magistratura militare ha deciso di incarcerare il presentatore televisivo dell'emittente, Ameur Ayed, arrestato il 3 ottobre scorso con l'accusa di "cospirazione contro la sicurezza dello Stato e insulti all'esercito" dopo la messa in onda di un programma che ha fortemente criticato Saied, definendolo "traditore". L'Haica, autorità fondata nel 2011 che si occupa di organizzare il settore, ha rifiutato di dare una licenza all'emittente islamista. (segue) (Res)