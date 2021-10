I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: portavoce parlamento Tobruk, “elezioni parlamentari si terranno a gennaio” - L'elezione della prossima Camera dei rappresentanti in Libia “avverrà un mese dopo l'elezione del presidente del Paese”: a dirlo è stato il portavoce del Parlamento di Tobruk, Abdullah Blihaq, in una conferenza stampa tenuta ieri sera. Secondo l’esponente del foro legislativo libico, il parlamento ha fissato la data per il voto del prossimo parlamento “30 giorni dopo l'elezione del presidente del Paese”, in contrasto con la road map del Foro di dialogo politico libico (Ldpf, organismo patrocinato dall’Onu) che prevede l'organizzazione in simultanea delle due consultazioni (parlamentari e presidenziali) il 24 dicembre, il giorno del 70mo anniversario dell’indipendenza della Libia. “Il parlamento si è concentrato sulla necessità di organizzare le elezioni presidenziali per portare il Paese alla stabilità. Lo svolgimento delle elezioni parlamentari a gennaio riflette la volontà del parlamento di eleggere il prossimo presidente direttamente dal popolo, per evitare quanto accaduto negli anni passati", ha detto Blihag. Quest’ultimo ha dichiarato che "la legge elettorale parlamentare non vieta la partecipazione dei partiti alle prossime elezioni parlamentari: i partiti politici possono partecipare al sistema individuale, ma non tramite liste". (segue) (Res)