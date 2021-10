© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: fonti sicurezza, pressioni Usa per ritiro mercenari prima delle elezioni - Gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei stanno esercitando pressioni su alcune nazioni coinvolte nell'invio di mercenari in Libia per consentirne il ritiro prima delle elezioni libiche previste a dicembre. Lo ha affermato una fonte della sicurezza all'emittente televisiva "Sky News Arabia". La stessa fonte ha rivelato ala tv panaraba con sede negli Emirati Arabi Uniti "che il dossier vedrà uno sviluppo significativo prima delle elezioni, soprattutto per quanto riguarda i mercenari siriani che sono i più presenti in Libia". (Res)