- Il consiglio di amministrazione di Cerved ha convocato l’assemblea degli azionisti per la giornata dell’11 febbraio 2022 in unica convocazione, per approvare il progetto di fusione per incorporazione di Cerved in Castor Bidco. Stando al relativo comunicato stampa, a seguito dell’approvazione assembleare agli azionisti che non abbiano concorso all’adozione della deliberazione spetterà il diritto di recesso. (Com)