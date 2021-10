© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: il presidente turco Erdogan incontra i politici sunniti a pochi giorni dalle elezioni - A differenza di Iran e Stati Uniti, per la prima volta la Turchia sta intervenendo pubblicamente nelle alleanze politiche formate prima delle elezioni in Iraq. E’ quanto riferisce il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, sottolineando come la presidenza turca abbia pubblicato le immagini degli incontri del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con il presidente del parlamento iracheno, Mohammad al Halbusi, e il leader dell'Alleanza parlamentare Azm, Khamis al Khanjar, leader del partito Al Mashru al Arabi (Il progetto arabo). Entrambi i politici sunniti iracheni non hanno commentato né rilasciato dichiarazioni sulle immagini. Nelle ultime quattro tornate elettorali in Iraq (2005-2018), gli inviati e gli ambasciatori iraniani e statunitensi – scrive Asharq al Awsat” - hanno sempre preso parte al meccanismo di selezione del candidato alla carica di primo ministro, che spetta per prassi alla maggioranza sciita. Ai sunniti iracheni è riservata in teoria la guida del parlamento. Ai curdi, rappresentati da due grandi partiti (il Partito democratico affiliato al clan Barzani e l’Unione patriottica legata al clan Talabani), spetta invece la presidenza della Repubblica. (segue) (Res)