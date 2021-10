© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita-Egitto: firmato contratto da 1,8 miliardi di dollari per interconnessione elettrica - Arabia Saudita ed Egitto hanno firmato un contratto per un progetto di interconnessione elettrica da 1,8 miliardi di dollari. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale il progetto partirà nel 2022 e garantirà uno scambio di 3 mila megawatt di energia elettrica tra i due Paesi. "L'Arabia Saudita e l'Egitto condividono gli stessi obiettivi e lavoriamo insieme come una squadra per realizzarli", ha affermato il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman. "L'interconnessione elettrica ci consentirà di spostarci verso orizzonti più grandi", ha proseguito il ministro, evidenziando che il progetto è coerente con i programmi di sviluppo previsti nel programma Vision 2030 del Regno. Da parte sua, il ministro dell'Elettricità egiziano Mohamed Shaker ha dichiarato che il progetto rappresenta “un corridoio per il passaggio dell’elettricità verso il continente asiatico”. (Res)