I fatti del giorno - Italia

- Pil: Franco, molto bene terzo trimestre, +2,2 per cento - Il terzo trimestre "sembra sia andato molto bene: noi indichiamo una crescita del 2,2 per cento". Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Parlando della Nadef, il ministro ha aggiunto che il gap tra bilancio tendenziale e programmatico "dovrebbe consentire di coprire, tra il 2022 e il 2024, la gestione degli effetti residui della pandemia", e "di rinnovare varie misure di politica economica adottate negli ultimi anni", oltre che "di affrontare la questione degli ammortizzatori fiscali e di avviare un processo di alleggerimento del carico fiscale". (segue) (Rin)