I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricerca: Messa su Nobel a Parisi, grande soddisfazione per lui e per la scienza - La vittoria del premio Nobel di Giorgio Parisi è "una grande emozione oltre che soddisfazione, per lui, per la scienza, perchè dà un segno positivo ai cittadini che capiscono quanto sia importante questo settore". Lo dice la ministra dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "La maggior parte dei Nobel vinti sono in materie scientifiche, saranno un po' 'neglette', siamo pochi ma tra questi ci sono persone di grande rilievo", spiega. (segue) (Rin)