I fatti del giorno - Italia (3)

- Governo: Malpezzi (Pd), Salvini irresponsabile, chiarisca se ha ancora fiducia in Draghi - "Il premier ha testualmente detto che non ci sarà un aumento del carico fiscale. Anzi, la delega fiscale nel suo complesso è attesa dal mondo economico e dalle famiglie perchè affronta Irap, Irpef, fiscalità verde, lotta all'evasione. Salvini vuole scaricare dentro il governo le tensioni scoppiate all’interno della Lega e ha un evidente problema di competizione con la Meloni per la leadership nel centrodestra". Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, in una intervista a "La Repubblica". "Ma questo - prosegue - è un comportamento irresponsabile che fa male al Paese. Senza le riforme si mettono a rischio i fondi del Pnrr con grave danno per le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane". "E' Salvini che deve dare spiegazioni a Draghi e a tutta la maggioranza - prosegue la senatrice dem - visto che per ben sei mesi anche i suoi deputati e senatori hanno dato un importante contributo sul tema che il governo ha accolto. Dopo il risultato del primo turno delle ammnistrative è in evidente difficoltà. Il resto della maggioranza è compatto. Noi sosteniamo lealmente l'esecutivo e continuiamo a lavorare in Parlamento per dare attuazione all'agenda del governo". "Noi chiediamo a Draghi di andare avanti sul programma su cui ha chiesto la fiducia in Parlamento: sicurezza sanitaria, ripresa economica e attuazione del Pnrr Su questo noi siamo sempre stati coerenti e abbiamo mandato un messaggio chiaro agli elettori. La strategia di Salvini è incomprensibile, ma rischia di essere pericolosa per l'Italia. Prima o poi - conclude la Malpezzi - dovrà chiarire se ha ancora fiducia in Draghi oppure no". (segue) (Rin)