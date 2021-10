I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fisco: Guerra, con riforma catasto maggioranza italiani pagherebbe meno - L'intervento sul catasto è "molto moderato e non ha nessun riflesso fiscale. Abbiamo una valutazione degli immobili che risale a 30 anni fa ed è utile sapere almeno quanto valgono gli immobili". Lo ha detto la sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra parlando a Radio Anch'io della delega fiscale. "Si tratta di distribuire il peso di questa imposta in modo equo e non alzare o abbassare le tasse - ha aggiunto -. O eliminiamo l'imposta sul patrimonio, ma se la teniamo, allora la dobbiamo fare in modo sensato. Le imposte devono essere eque, in base alla capacità contributiva del cittadino. Viene dato un messaggio sbagliato che non esiste e non c'è scritto nella delega. Non è così. Se ci trovassimo a realizzarla la maggioranza degli italiani in realtà pagherebbe meno". (segue) (Rin)