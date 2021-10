I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Salvini, riaperture discoteche al 35 per cento presa in giro - “Discoteche riaperte, col green pass, ma solo col 35 per cento di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200 mila lavoratori”. Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. Tornando poi sulla delega fiscale, aggiunge: "Riforma del catasto, aumenti di Imu e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco no. La casa degli italiani non si tocca e non si tassa”. (Rin)