Repubblica Ceca: elezioni parlamentari, Babis punta alla riconferma con toni "sovranisti"

- La Repubblica Ceca si avvia verso le elezioni politiche dell'8-9 ottobre con il premier, Andrej Babis, che cerca la riconferma dopo la vittoria nel 2017. Il capo del governo e leader di Ano ha avviato ufficialmente la sua campagna elettorale il 2 settembre, promettendo di tenere i migranti alla larga dal Paese e di impedire ulteriori cessioni di sovranità all'Unione europea. Babis si è inoltre impegnato a impedire che la Repubblica Ceca adotti l'euro come valuta e a continuare ad aumentare le pensioni. Il presidente di Ano ha poi accusato l'opposizione di voler consegnare nuove attribuzioni a Bruxelles e di desiderare la rottura dell'alleanza politica del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4). Rispetto ai toni della campagna elettorale del 2017, si tratta di una svolta in direzione del "sovranismo" per Babis, oggetto in Repubblica Ceca di forti attacchi alla propria figura per i guai personali con la giustizia e questa nuova retorica antieuropea e populista. (segue) (Vap)