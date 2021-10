Expo 2020: Uganda firma accordo nel settore dell'energia pulita a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica dell'Uganda ha annunciato la firma di accordi di investimento per un valore di 650 milioni di dollari durante la sua partecipazione a Expo 2020 Dubai, che rappresenta il primo annuncio di investimento dal lancio dell’Esposizione universale che ha preso il via lo scorso primo ottobre. Lo ha riferito un comunicato rilasciato dall'Autorità per gli investimenti dell’Uganda in una nota, precisando che gli accordi sono stati firmati durante una cerimonia tenuta in concomitanza con la celebrazione della Giornata nazionale dell'Uganda a Expo 2020 Dubai. L'Autorità ugandese ha rilevato che gli investimenti includono i settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dei trasporti. Gli investimenti, le cui lettere di intenti sono state firmate alla presenza del ministro delle Finanze, Pianificazione e Sviluppo economico ugandese, Mattia Kasaiga, includono 500 milioni di dollari in progetti di energia rinnovabile e trasporti, 50 milioni di dollari in investimenti nel campo degli investimenti, 50 milioni di dollari nella lavorazione dei minerali e 50 milioni di dollari investiti in un nuovo impianto farmaceutico per produrre kit diagnostici di alta qualità per malattie Hiv, Aids, malaria, tubercolosi e altre tecnologie diagnostiche. L'annuncio degli investimenti firmati dall'Uganda, con società emiratine e cinesi, è stato un primo importante segnale delle opportunità di investimento offerte da Expo 2020 Dubai ai Paesi partecipanti, tra cui l'Uganda, che sta partecipando in un distinto padiglione nella zona Opportunità sotto il slogan "Il posto giusto, il momento giusto". (Res)