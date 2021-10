G20: domani Casellati apre al Senato vertice presidenti parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ad aprire il settimo summit dei presidenti dei Parlamenti del G20 (P20) che si terrà a palazzo Madama giovedì 7 e venerdì 8 ottobre,dal titolo "Parliaments for People, Planet and Prosperity", organizzato in collaborazione con la Camera dei deputati. I lavori avranno inizio alle 10 di giovedì 7. Dopo la presidente Casellati prenderanno la parola il presidente della Camera, Roberto Fico, il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e il presidente dell'Unione interparlamentare Duarte Pacheco. L'intera sessione di apertura, dalle 10:00 alle 11:30, sarà trasmessa in diretta da Rai News24. Alle 12 è prevista la sessione dedicata alla crisi sociale e occupazionale causata dalla pandemia da Covid-19, moderata da Meritxell Batet, presidente del Congresso dei deputati della Spagna. Interverranno il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, il presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, il segretario generale della European Trade Union Confederation, Luca Visentini, e Valeria Ronzitti, segretario generale Sgi Europe (European Centre of Employers and Enterprises). L'ultima sessione della giornata, con inizio alle 15, è dedicata al rilancio della crescita economica in un quadro di sostenibilità sociale e ambientale, e sarà moderata da Sir Lindsay Hoyle, Speaker della House of Commons del Regno Unito. Interverranno: David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, Sergio Massa, Presidente della Camera dei deputati dell'Argentina, Om Birla, Speaker della House of the People dell'India e Akinwumi A. Adesina, presidente della African Development Bank. La sessione di venerdì 8 ottobre, con inizio alle ore 10:00, avrà come tema conduttore "Sostenibilità e sicurezza alimentare dopo la pandemia" e sarà moderata dal senatore Pier Ferdinando Casini, Presidente della delegazione italiana all'Unione Interparlamentare e Presidente onorario della stessa Unione. Interverranno: Qu Dongyu, direttore generale della Fao e Amina J. Mohammed, Vice Segretario generale delle Nazioni Unite. I lavori dell'intero summit saranno trasmessi in diretta streaming dalla webtv e dai canali YouTube del Senato, in tre lingue: italiano, inglese e lingua dell'oratore di turno.(Com)