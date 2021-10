Energia: premier ungherese Orban, Ue deve cambiare sue politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve cambiare le sue politiche energetiche per evitare l'aumento dei prezzi. Lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, parlando ai giornalisti in arrivo al vertice Ue-Balcani occidentali di oggi a Brdo pri Kranju. Secondo Orban, le soluzioni approntate dall'Ue hanno determinato un aumento dei prezzi dell'energia: "Dobbiamo cambiare alcuni regolamenti altrimenti tutti soffriranno per questa situazione", ha affermato. Orban ha chiarito che l'Ungheria ne risente di meno in quanto ha un sistema per evitare che i prezzi salgano in maniera eccessiva. "Il problema per l'Ungheria è il Green deal europeo", che introduce "una nuova tassazione diretta non accettabile".(Res)