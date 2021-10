Mozambico: Cabo Delgado, Sadc approva estensione missione antijihadista fino al gennaio 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, nel suo intervento ha affermato che l'esperienza dell'azione della Sadc in Mozambico è positiva e dovrebbe essere replicata ogni volta che sarà necessario. “Siamo determinati a mantenere l'impegno di solidarietà, continueremo a sostenere il Mozambico affinché possa superare questo momento complicato della sua storia. Per questi atti di terrorismo e insurrezione che sconvolgono la vita dei civili, è quindi importante che la Sadc venga in aiuto del Mozambico, e la Sadc deve essere sempre pronta a sostenere qualsiasi Paese in questa regione che vive questi terribili eventi di terrorismo", ha affermato Ramaphosa, aggiungendo che la regione non può più ammettere situazioni simili a Cabo Delgado in nessun altro Paese del blocco regionale. “Vogliamo chiarire che, in questa regione, non tollereremo alcun atto di terrorismo contro il nostro popolo, indipendentemente da quale Paese della regione si tratti. La Sadc agirà per uno, collaboriamo e cooperiamo come stiamo facendo ora in Mozambico", ha aggiunto il capo di Stato sudafricano. A luglio il Ruanda è stato il primo Paese a inviare truppe in Mozambico, nell'ambito di un accordo bilaterale, seguito dal Botswana (con un contingente di 296 uomini) e dal Sudafrica (che ha schierato 1.500 militari nell'ambito della missione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, Sadc). (segue) (Res)