Mozambico: Cabo Delgado, Sadc approva estensione missione antijihadista fino al gennaio 2022 (3)

- Nelle scorse settimane le truppe ruandesi e mozambicane impiegate nel contrasto all'insurrezione jihadista hanno circondato gli insorti legati allo Stato islamico in vista di "un'ultima offensiva militare". È quanto riferito da fonti militari citate dal quotidiano ruandese "The New Times", secondo cui l'offensiva arriva quattro giorni dopo che le forze congiunte hanno riconquistato la città di Mbau, altra roccaforte chiave degli insorti dopo Mocimboa da Praia, la cui riconquista è avvenuta lo scorso 8 agosto. Dopo essere fuggiti dalla città, i terroristi si sono spostati più a sud nelle fitte foreste di Mbau dove le forze congiunte li hanno inseguiti fino alle postazioni denominate Siri I e Siri II, che sono gli unici nascondigli rimasti nelle mani degli insorti nell'area di Mocimboa da Praia. Secondo le stesse fonti, dopo la riconquista delle principali roccaforti degli insorti, più del 90 per cento della provincia di Cabo Delgado è ora stata liberata, tranne che per pochissime "sacche" rimaste nelle mani degli insorti. Nelle scorse settimane le forze armate ruandesi e mozambicane dispiegate nella provincia di Cabo Delgado hanno annunciato l'uccisione di almeno 70 combattenti jihadisti nelle operazioni che hanno condotto alla riconquista della città di Mocimboa da Praia, che da un anno era nelle mani dei miliziani. La provincia di Cabo Delgado ospita fra i più grandi progetti di gas naturale liquefatto di tutta l'Africa. Fra questi quello di Total, del valore di 20 miliardi di dollari. (Res)