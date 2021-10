Spagna: ministra Sanchez, legge su casa necessaria per difficoltà giovani con alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge sulla casa in Spagna è necessaria a causa delle difficoltà che i giovani hanno nell'accesso agli alloggi in affitto e nel governo sia il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) che Unidas Podemos (Up) erano "convinti" di poter raggiungere un accordo. Lo ha dichiarato la ministra del Trasporti e dell'Agenda urbana, Raquel Sanchez, in un'intervista radiofonica ad "Onda Cero", evidenziando che con la nuova legge non c'è "interventismo" da parte dell'esecutivo ma "regolamentazione" in linea con altri Paesi europei. La ministra ha chiarito che saranno le regioni a decidere se applicare o meno le nuove misure che riguardano esclusivamente a persone giuridiche, fondi di investimento o imprese proprietarie di almeno 10 appartamenti. A questo proposito, Sanchez ha spiegato che le case interessate dalla regolamentazione dei prezzi d'affitto dovrebbero essere circa 150 mila. "L'obiettivo è quello di proteggere e garantire il diritto a un alloggio decente e anche di garantire il diritto alla proprietà", ha spiegato la ministra. In merito all'annuncio del presidente del governo, Pedro Sanchez, della creazione di un bonus per i giovani di 250 euro al mese per favorire l'emancipazione giovanile, la ministra ha assicurato che l'aiuto potrebbe interessare tra 40 mila e 50 mila persone. (Spm)