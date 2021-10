Economia: Meloni (Fratelli d’Italia), no a nuove tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, “ha fatto bene la Lega a non votare una delega in bianco” in Consiglio dei ministri. In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero”, la Meloni osserva che “d'altronde, Letta e il Pd non hanno mai fatto mistero di voler aumentare le tasse sulla casa e colpire chi produce ricchezza”. Secondo la presidente di Fratelli d’Italia “si sta facendo un gioco delle tre carte che privilegia sempre le idee della sinistra e fa bene il centrodestra a difendersi, dimostrando di essere la coalizione 'no tax' che abbiamo sempre detto di essere". "E fa bene Salvini - aggiunge - a non votare quella delega in bianco anche perché nel Parlamento il centrosinistra è molto più forte nei numeri e tende a prevalere e da parte del governo Draghi mi sembra ci sia una certa inclinazione". Intanto per il ballottaggio, Meloni scenderà davvero in campo per tirare la volata a Michetti: "Continuerò a spendermi in prima persona, come ho fatto finora. Ho chiamato Salvini e Berlusconi e mi hanno confermato la loro presenza significativa e decisa nelle prossime due settimane. E confido che ci vedremo nelle prossime ore. A Roma il centrodestra è avanti in modo significativo, malgrado una campagna elettorale nella quale abbiamo subito un po' di tutto. Siamo in battaglia e bisogna serrare i ranghi: il confronto si polarizzerà e dobbiamo lavorare per far conoscere ancor di più il nostro programma per la Capitale". "FdI - conclude Meloni - sarà in prima linea in questa sfida".(Res)