Americhe: Osa, brasiliano Lottemberg nominato commissario lotta antisemitismo

- Il segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro, ha nominato l'avvocato brasiliano Fernando Lottenberg alla carica di Commissario dell'Osa per il monitoraggio e la lotta contro l'antisemitismo. L'Osa ha istituito recentemente la posizione seguendo l'esempio di l'Unione europea, Canada e Stati Uniti. "La principale responsabilità del commissario sarà quella di unire le forze nel continente per affrontare il flagello della discriminazione e dell'odio", ha riferito l'Osa in una nota. Almagro, dal canto suo, ha dichiarato che "promuovere l'adozione e l'attuazione nella regione della definizione di antisemitismo elaborata dall'Alleanza internazionale per il ricordo dell'olocausto sarà uno dei principali compiti del Commissario Lottenberg il cui prestigio e curriculum indicano che porterà a termine con successo l'incarico", ha affermato Almagro. Lottenberg è stato presidente della Federazione delle comunità ebraiche del Brasile ed è attualmente membro del Consiglio di fondazione dell'Istituto degli affari latinoamericani e latinoamericani dell'American Jewish Committee. Prestigioso avvocato costituzionalista, la sua voce è riconosciuta in tutto il continente come attivo difensore della democrazia e dei diritti umani. (Brb)