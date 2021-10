Ambiente: rifiuti speciali interrati nel Barese, arrestato imprenditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo ecologico di Bari, nelle prime ore della mattina a Adelfia (Bari), hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare per l'applicazione degli arresti domiciliare, emessa dal Gip del Tribunale di Bari a carico di un imprenditore per il reato di inquinamento ambientale. L'uomo avrebbe commesso illecite attività di smaltimento rifiuti, in prevalenza di natura edile, presso un’area privata sita in Adelfia (Ba). Le investigazioni, anche mediante attività attuata con videosorveglianza, avrebbero permesso di vedere notevoli quantitativi di rifiuti speciali che venivano interrati e spesso veniva appiccato il fuoco su gli stessi rifiuti. I rifiuti proverrebbero da 4 aziende, i cui titolari, con il metodo coatto sarebbero riusciti a evitare i costi di smaltimento per una cifra intorno ai 100mila euro. I conferimenti, protrattisi per quasi tutto l’anno 2020 hanno comportato lo smaltimento illecito di circa 120 tonnellate di rifiuti speciali. I militari di Bari hanno sottoposto a sequestro l'intera area, di circa 15 mila mq, oggetto del tombamento e 7 automezzi utilizzati per gli illeciti.(Ren)