Israele: ministro Esteri Lapid, "questione palestinese non sarà trascurata per sempre"

- La questione palestinese non sarà trascurata per sempre e gli accordi per la normalizzazione delle relazioni tra Israele con i Paesi del Medio Oriente non sostituiranno i colloqui di pace con i palestinesi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri israeliano e vice primo ministro, Yair Lapid, parlando ieri alla conferenza annuale della Federazione ebraica del Nord America. In risposta alle domande sull'estensione degli Accordi di Abramo già stipulati con Emirati Arabi Uniti e Bahrein lo scorso anno, Lapid ha spiegato: "Non farò nomi perché questo danneggerebbe il processo, ma ovviamente stiamo lavorando con gli Stati Uniti e con i nuovi amici negli Emirati, in Bahrain e in Marocco per estendere questi accordi ad altri Paesi". Il ministro degli Esteri israeliano ha poi aggiunto: "Questo non significa che stiamo trascurando per sempre la questione palestinese su cui dobbiamo lavorare. Dovremo sempre tenere d'occhio sia Gaza che Hezbollah a nord". (segue) (Res)