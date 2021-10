Israele: ministro Esteri Lapid, "questione palestinese non sarà trascurata per sempre" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Yair Lapid, membro del partito di governo centrista e laico Yesh Atid, “potrebbero creare nuove tensioni all'interno del governo di coalizione guidato dal primo ministro Naftali Bennett”, sottolinea il quotidiano online “Times of Israel”. Lo scorso 27 settembre, parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il primo ministro Naftali Bennett, leader del partito di destra Yamina, non aveva menzionato la questione palestinese, limitandosi ad affermare che "gli israeliani non si svegliano la mattina pensando al conflitto". Le affermazioni di Lapid potrebbero aprire la strada in futuro ad un dialogo con la controparte palestinese, considerando che, in base agli accordi di governo, il ministro degli Esteri prenderà il posto di Bennett nel 2023. Il nuovo governo israeliano, ufficialmente in carica dal 13 giugno scorso dopo lunghi negoziati e ben quattro elezioni in due anni, è il primo ad avere al suo interno membri del partito arabo (Lista Araba Unita). (Res)