Ue-Balcani: Michel, opportunità per identificare prossime fasi allargamento

- Il summit tra Unione europea e Balcani occidentali sarà l'occasione per confermare la prospettiva europea per la Regione, la disponibilità dei leader europei a mettere risorse in campo a sostegno delle riforme e degli investimenti e per identificare le prossime fasi. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel entrando ai lavori del Summit Ue-Balcani occidentali a Brdo, in Slovenia. "Abbiamo avuto buone discussione sul ruolo dell'Unione europea sul piano internazionale. Sentiamo di poter convergere ancora di più. Siamo convinti che sia importante consolidare la nostra forza e lavorare insieme per ridurre le nostre dipendenze critiche. Vogliamo avere più influenza nel mondo per difendere i nostri interessi, promuovere i nostri valori", ha detto. "Abbiamo individuato quali potrebbero essere i prossimi passi. Vogliamo fare progressi anche nella Bussola Strategica e avremo l'opportunità di affrontare questi importanti temi nella riunione di ottobre e nei prossimi incontri", ha aggiunto. "Oggi abbiamo l'opportunità di avere il Summit con i Balcani occidentali" che "sarà l'occasione per noi di confermare la prospettiva europea per i Balcani occidentali da un lato e dall'altro sarà l'opportunità di mettere in chiaro che siamo pronti a mobilitare molte risorse per investire nei Paesi e anche per sostenere le riforme,", soprattutto quelle economiche e relative alla lotta alla corruzione. "Vogliamo legami più stretti con questi Paesi" e il Summit "sarà l'opportunità per uno scambio di vedute libero e aperto per identificare quali potrebbero essere e quali saranno le prossime fasi", ha concluso, (Beb)