Cooperazione: Sant'Egidio, al via oggi l'incontro “Popoli fratelli, terra futura”

- Si aprirà oggi pomeriggio l’incontro internazionale “Popoli fratelli, terra futura”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio a Roma, che vedrà la partecipazione di leader delle grandi religioni mondiali e rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni, provenienti da 40 Paesi del mondo. Oggi, a partire dalle 17, il Convention Center “La Nuvola” ospiterà l’assemblea inaugurale, che sarà introdotta dal presidente di Sant’Egidio Marco Impagliazzo. Con lui dialogheranno il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, l’arcivescovo di Canterbury e primate anglicano, Justin Welby, il presidente della conferenza dei rabbini europei, Pinchas Goldschmidt, lo Sheykh vicario del Grande Imam di al Azhar, Mohamed al Duwaini, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e lo Sheikh Nahyan bin Mubarak al Nahyan, ministro della Tolleranza e della Convivenza degli Emirati Arabi Uniti. Tante le personalità di rilievo, che interverranno nei quattro forum domattina alla Nuvola e che si uniranno a Papa Francesco nella preghiera per la pace delle religioni al Colosseo. Tra di loro il fondatore di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, il Grande Imam di Al Ahzar, Ahmad Al Tayyeb, il Patriarca di tutti gli armeni, Karekine II, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il consigliere speciale del segretario generale Onu, Jeffrey Sachs, la ministra degli Esteri della Tanzania, Liberata Mulamula, il co-fondatore di Aurora Humanitarian Initiative e presidente di Moderna Inc., Noubar Afeyan, il cardinale Matteo Zuppi e la presidente dello Hindu Forum of Europe, Lakshmi Vyas. (Com)