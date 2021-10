Spagna: premier Sanchez, Ue compri congiuntamente gas e riveda sistema prezzi elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha chiesto all'Ue di intervenire per controllare i prezzi dell'energia. "Al prossimo Consiglio europeo di questo mese dobbiamo aprire un dibattito su questo. Dobbiamo fare un acquisto congiunto di gas, come è già stato fatto con i vaccini. Siamo forti quando siamo uniti", ha affermato il presidente del governo iberico, Pedro Sanchez, in alcune dichiarazioni dalla Slovenia al suo arrivo ai lavori del summit Ue-Balcani occidentali a Brdo pri Kranju. "Siamo davanti ad una crisi senza precedenti che richiede misure straordinarie, innovative e contundenti da parte dell'Ue per contenere il lievitamento dell'elettricità", ha aggiunto Sanchez. Oltre all'acquisto congiunto di gas, il premier spagnolo ha sottolineato la necessità di rivedere il sistema di fissazione dei prezzi nel mercato dell'elettricità a livello europeo che "penalizza" le energie rinnovabili che sono "molto più competitive". Secondo Sanchez, la transizione ecologica deve essere "giusta" per proteggere i più vulnerabili e generare opportunità. (Res)