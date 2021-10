Balcani: fonti stampa, nessuna tempistica per l'adesione in documento finale del summit Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione finale del summit Ue-Balcani occidentali che si tiene in Slovenia non conterrebbe nessuna tempistica per l'adesione dei Paesi della regione all'Unione. E' quanto riferisce l'emittente "N1", rilanciando le indiscrezioni raccolte da alcuni media sloveni e croati prima dell'avvio dei lavori a Brdo pri Kranju. Secondo i mezzi d'informazione, nella bozza del documento i leader dell'Unione europea riaffermano la prospettiva europea della regione, ma senza specificare un lasso di tempo in cui i Paesi dei Balcani occidentali possono contare sulla piena adesione. "L'Europa riafferma il suo indubbio sostegno alla prospettiva europea dei Balcani occidentali e accoglie con favore l'impegno dei partner nei Balcani occidentali per la prospettiva europea, che è nel reciproco interesse strategico", si legge nella bozza secondo quanto riferiscono i media. Il vertice, ricorda "N1", rappresenta l'evento centrale della presidenza slovena del Consiglio dell'Ue, e Lubiana aveva in precedenza suggerito che il documento prevedesse il 2030 come limite massimo per l'adesione dei Balcani occidentali. (Seb)