Vaticano: Papa su libertà, non si può forzare in nome di Gesù

- La libertà è al centro della catechesi del Papa nel corso dell'udienza generale che si è solta questa mattina in aula Paolo VI. "Non si può mai forzare nel nome di Gesù – ammonisce Francesco – non si può rendere nessuno schiavo in nome di Gesù che ci rende liberi". La libertà, spiega Bergoglio commentando la lettera ai Galati, "si fonda su due pilastri fondamentali: primo, la grazia del Signore Gesù; secondo, la verità che Cristo ci svela e che è Lui stesso. Anzitutto è dono del Signore". Quanto al primo, Francesco afferma che "proprio lì dove Gesù si è lasciato inchiodare, Dio ha posto la sorgente della liberazione radicale dell'uomo. Questo non cessa di stupirci: che il luogo dove siamo spogliati di ogni libertà, cioè la morte, possa diventare fonte della libertà. Ma questo è il mistero dell'amore di Dio!". La libertà non può essere scissa dalla verità, ricorda il Papa: "Anche in questo caso è necessario ricordare che la verità della fede non è una teoria astratta, ma la realtà di Cristo vivo, che tocca direttamente il senso quotidiano e complessivo della vita personale. La libertà rende liberi nella misura in cui trasforma la vita di una persona e la orienta verso il bene. Per essere davvero liberi abbiamo bisogno non solo di conoscere noi stessi, a livello psicologico, ma soprattutto di fare verità in noi stessi, a un livello più profondo. E lì, nel cuore, aprirci alla grazia di Cristo". La verità non ci lascia indifferenti, prosegue il Papa, ma "ci deve inquietare, ci deve porre continuamente delle domande, affinché possiamo andare sempre più al fondo di ciò che realmente siamo. Scopriamo in questo modo che quello della verità e della libertà è un cammino faticoso che dura tutta la vita. Un cammino in cui ci guida e ci sostiene l'Amore che viene dalla Croce: l'Amore che ci rivela la verità e ci dona la libertà. E questo è il cammino della felicità". (Civ)