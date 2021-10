Covid: controlli dei Nas al Sud, chiusi 7 esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'ultimo fine settimana i carabinieri dei Nas dell'Italia meridionale hanno controllato i relativi ai protocolli anti Covid, tra cui la verifica dei "green pass" presso 375 esercizi commerciali tra ristoranti, pub, bar ed altre strutture ricettive. Nei principali capoluoghi di provincia del mezzogiorno i Nas, confondendosi tra gli avventori durante le ore della "movida", hanno complessivamente verificato il possesso del certificato verde di oltre 1.200 persone sanzionando 75 persone tra clienti senza green pass ed esercenti per mancato controllo. In alcuni casi è stato riscontrato il mancato uso di mascherine (17 sanzionati solo a Reggio Calabria) e l'assenza delle predisposizioni dei locali necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19 (mancata segnaletica per distanziamento, igienizzanti, etc), per cui è stata disposta la chiusura di 7 esercizi commerciali (Caserta, Foggia, Taranto, Reggio Calabria e Catania). Complessivamente, le sanzioni elevate ammontano a circa 30.000. (Ren)