Edilizia: Franco su Superbonus, valutiamo proroga ma attenzione a costi

- I Superbonus "sono molti importanti per far ripartire il settore delle costruzioni", e con la legge di Bilancio "stiamo valutando in che modo possano e debbano essere prorogati". Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. "Dobbiamo tenere però a mente che sono uno strumento molto costoso", ha aggiunto Franco. (Rin)