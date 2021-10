vaticano: Papa su pedofilia, la Chiesa sia casa sicura per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dolore e vergogna per il rapporto choc sulla pedofilia nella Chiesa francese. All'udienza di questa mattina, nel corso dei saluti ai fedeli di lingua francofona, il Papa ha parlato a braccio commentando: "Ne risultano purtroppo numeri considerevoli – ha detto –. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza e dolore per i traumi che hanno subito. E anche la mia vergogna, la nostra vergogna, per la troppo lunga incapacità della chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni assicurando loro la mia preghiera". Poi, Bergoglio ha espresso parole di incoraggiamento per "vescovi e superiori e religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano – ha affermato il Papa –. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova che è dura ma salutare e invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la chiesa sia una casa sicura per tutti". (Civ)