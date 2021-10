Torino: torna dalle ferie e trova il suo alloggio popolare occupato, intervengono i vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì scorso, a Torino, gli agenti del Reparto di Polizia Abitativa della Polizia Municipale hanno effettuato un sopralluogo ispettivo in un alloggio dell’ATC in corso Grosseto 115. Lo hanno fatto al fine di verificare la veridicità della segnalazione di occupazione abusiva ricevuta da parte dell’assegnataria dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica la quale, al rientro a casa dopo un breve periodo di ferie, avrebbe trovato un intruso ad attenderla. All'interno dell'appartamento i ‘civich’ hanno trovato un uomo privo di documenti, successivamente accompagnato al Comando di via Bologna e identificato. Si tratta di un cinquantacinquenne di nazionalità tunisina su cui gravano due decreti di espulsione e alcuni precedenti per spaccio, ma nessun reato in pendenza. L'uomo è stato trattenuto una notte e successivamente accompagnato all'ufficio immigrazioni della Questura per i provvedimenti relativi al suo allontanamento dal territorio nazionale. La Polizia Municipale ha proceduto nei suoi confronti con una denuncia per i reati di occupazione abusiva e danneggiamento di cui agli artt. 633 e 635 del Codice Penale, mentre l'alloggio è stato restituito alla legittima assegnataria. (Rpi)