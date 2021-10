Romania: agosto 2021, numero permessi costruzioni aumentato del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di permessi di costruzioni rilasciati per gli edifici residenziali in Romania è aumentato nei primi otto mesi dell'anno di 30 punti percentuali rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, arrivando a 34.200 permessi. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Gli incrementi sono stati registrati in tutte le regioni: Bucarest-Ilfov ( +1.549 permessi), Sud-Muntenia ( +1.513), Nord-Est (+1.038), Nord-Ovest (+1.051), Ovest (+861), Sud-Est (+630), Centro (+668) e Sud-Ovest Oltenia (+582). Nel mese di agosto 2021 sono stati rilasciati 4.873 permessi di costruzione per edifici residenziali, in diminuzione dello 0,4 per cento rispetto a luglio 2021 e in aumento del 30 per cento rispetto ad agosto 2020. Nel mese di agosto 2021 sono stati rilasciati 4.873 permessi di costruzione per edifici residenziali per una superficie utile complessiva di 1.197.301 metri quadriati (+ 5,3 per cento). (Rob)