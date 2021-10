Venezuela-Ue: Caracas nomina viceministro Esteri nuovo incaricato d'affari a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dochao Moreno - economista e già capo delegazione Ue in Cile dal 2012 al 2016 - arriva in sostituzione della portoghese Isabel Brillante Pedrosa, ambasciatrice dichiarata a febbraio persona "non grata" in risposta alle sanzioni decise dai Ventisette contro funzionari del governo di Nicolas Maduro. I Ventisette risposero espellendo l'ambasciatrice venezuelana Claudia Salerno ma questa, anche rappresentante presso il Belgio, non ha abbandonato Bruxelles. L'Ue, che conferma così di non elevare il grado delle relazioni diplomatiche, fa sapere che "continuerà a lavorare per mantenere aperto il dialogo con il Paese e tutti i suoi rappresentanti", così come il sostegno "alla ricerca di una soluzione pacifica e consensuale" alla crisi che vive il Venezuela. (segue) (Vec)